Colpo gobbo in profumeria | furto da 1.500 euro poi la fuga in metro

Un furto di circa 1.500 euro di cosmetici si è verificato in una profumeria di piazzale Appio. Una donna ha preso alcuni profumi senza pagarli, per poi scappare in metropolitana. L'episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando per identificare la protagonista del colpo.

