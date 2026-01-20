Colpo gobbo in profumeria | furto da 1.500 euro poi la fuga in metro
Un furto di circa 1.500 euro di cosmetici si è verificato in una profumeria di piazzale Appio. Una donna ha preso alcuni profumi senza pagarli, per poi scappare in metropolitana. L'episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando per identificare la protagonista del colpo.
Shopping gratis in un negozio di piazzale Appio dove una donna amante dei cosmetici ha rubato profumi, per poi fuggire verso la metro. Protagonista una romana di 51 anni, che è stata arrestata dalle forze dell'ordine.Secondo quanto ricostruito, la ladra è entrata all'interno dell'esercizio.🔗 Leggi su Romatoday.it
