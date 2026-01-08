Auto noleggiata a Napoli pedinata metro per metro | blitz a Como due arresti per la truffa da 8.500 euro

Un'indagine accurata ha portato all’arresto di due persone a Como, accusate di aver commesso una truffa da 8.500 euro. I sospetti erano stati pedinati passo dopo passo, grazie a un’attenta ricostruzione degli spostamenti e dei movimenti. La strategia investigativa si è basata sull’analisi di incroci, segnali e dettagli apparentemente insignificanti, che hanno consentito agli agenti di identificare e fermare i responsabili in modo preciso e mirato.

