Auto noleggiata a Napoli pedinata metro per metro | blitz a Como due arresti per la truffa da 8.500 euro
Un'indagine accurata ha portato all’arresto di due persone a Como, accusate di aver commesso una truffa da 8.500 euro. I sospetti erano stati pedinati passo dopo passo, grazie a un’attenta ricostruzione degli spostamenti e dei movimenti. La strategia investigativa si è basata sull’analisi di incroci, segnali e dettagli apparentemente insignificanti, che hanno consentito agli agenti di identificare e fermare i responsabili in modo preciso e mirato.
Non si muovevano a caso. Ogni spostamento era studiato, ogni sosta aveva un senso. Ed è seguendo una traccia fatta di incroci, segnalazioni e dettagli apparentemente minimi che la polizia è arrivata a loro.Nella mattinata di ieri la polizia di stato di Como ha arrestato due uomini italiani per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno, due arresti a Scampia
Leggi anche: Compra online un motore per auto a 500 euro ma è una truffa: due denunce
Due ventenni arrivano a casa di un'anziana con un'auto noleggiata a Napoli e tentano di truffarla: arrestati dai carabinieri - I carabinieri nel primo pomeriggio di ieri, 19 marzo, hanno arrestato in flagranza un 22enne e un 23enne di origini casertane, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per ... ilgazzettino.it
Telesveva. . I CARABINIERI FERMANO TRE UOMINI AD ANDRIA RITENUTI RESPONSABILI DI DIVERSI EPISODI DI TRUFFA AI DANNI DI AGENZIE DI NOLEGGIO AUTO. LE IMMAGINI DEL FERMO - MATTINATA DI PAURA A CANOSA E SAN FERDINAND - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.