Auto noleggiata a Napoli pedinata metro per metro | blitz a Como due arresti per la truffa da 8.500 euro

Una recente operazione della polizia a Como ha portato all'arresto di due persone coinvolte in una truffa da 8.500 euro, grazie a una dettagliata attività di pedinamento e monitoraggio. Gli investigatori hanno seguito attentamente ogni movimento, analizzando incroci, segnalazioni e piccoli dettagli, per ricostruire la loro rete di azioni. Questo esempio dimostra come un’indagine accurata possa fare la differenza nel contrasto alle frodi.

Non si muovevano a caso. Ogni spostamento era studiato, ogni sosta aveva un senso. Ed è seguendo una traccia fatta di incroci, segnalazioni e dettagli apparentemente minimi che la polizia è arrivata a loro. Nella mattinata di ieri la polizia di stato di Como ha arrestato due uomini italiani per.

Due ventenni arrivano a casa di un'anziana con un'auto noleggiata a Napoli e tentano di truffarla: arrestati dai carabinieri - I carabinieri nel primo pomeriggio di ieri, 19 marzo, hanno arrestato in flagranza un 22enne e un 23enne di origini casertane, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per ... ilgazzettino.it

Truffavano noleggiatori di auto: carabinieri catturano tre nordafricani Tre cittadini nordafricani sono stati fermati dai Carabinieri di Andria nel pomeriggio di oggi perché ritenuti responsabili di diversi episodi di truffa ad agenzie di noleggio auto. Con falsi docum - facebook.com facebook

