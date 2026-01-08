Auto noleggiata a Napoli pedinata metro per metro | blitz a Como due arresti per la truffa da 8.500 euro

Una recente operazione della polizia a Como ha portato all'arresto di due persone coinvolte in una truffa da 8.500 euro, grazie a una dettagliata attività di pedinamento e monitoraggio. Gli investigatori hanno seguito attentamente ogni movimento, analizzando incroci, segnalazioni e piccoli dettagli, per ricostruire la loro rete di azioni. Questo esempio dimostra come un’indagine accurata possa fare la differenza nel contrasto alle frodi.

Non si muovevano a caso. Ogni spostamento era studiato, ogni sosta aveva un senso. Ed è seguendo una traccia fatta di incroci, segnalazioni e dettagli apparentemente minimi che la polizia è arrivata a loro.Nella mattinata di ieri la polizia di stato di Como ha arrestato due uomini italiani per. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

