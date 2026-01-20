Colleferro A fuoco l’ex asilo nido di Via Carpinetana I Vigili del Fuoco dopo aver arginato il rogo ancora non riescono ad aver ragione completa delle fiamme

A Colleferro, l’ex asilo nido di Via Carpinetana è stato interessato da un incendio. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo, hanno già contenuto le fiamme ma l’intervento prosegue per domare completamente il rogo. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento continuano per garantire la sicurezza e chiarire le cause dell’incidente.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco che, dopo averlo arginato, sono impegnati nello spegnimento completo dell'incendio che ha interessato l'ex asilo nido di Via Carpinetana.

