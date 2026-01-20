Colle Val d’Elsa e Massa in finale come capitale italiana della cultura Esclusa Fiesole

Colle Val d’Elsa e Massa sono state selezionate come finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, escludendo Fiesole. La decisione è stata comunicata oggi dalla giuria, che ha valutato i progetti presentati. La scelta riflette l’impegno delle città nel promuovere il patrimonio culturale e le iniziative artistiche, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028. Per la Toscana, nella lista c'è Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena. Oltre a Massa. Esultano entrambe le città. Mentre per la Liguria c'è Sarzana. Esclusa invece Fiesole, che pure era arrivata fino alle "eliminatorie". Ecco le dieci città e i loro progetti. 1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona - Ancona. Questo adesso 3. Catania - Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28.

