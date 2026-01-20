Clizia Incorvaia risponde alla moglie di Sarcina e mostra le scarpe bruciate
Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram le immagini di alcune scarpe bruciate, rispondendo alla moglie di Sarcina, Nayra Garibo. La disputa tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e la sua attuale compagna sembra proseguire senza sosta, coinvolgendo anche altri membri della famiglia. La vicenda evidenzia come, nel tempo, le tensioni tra le parti abbiano continuato a manifestarsi pubblicamente, mantenendo alta l’attenzione dei media.
Non c’è pace tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina. Nella faida, che dura ormai da anni, si è ora intromessa anche Nayra Garibo, l’attuale moglie del cantante de Le Vibrazioni. Un attacco frontale dopo l’intervista di Clizia a Verissimo che non ha lasciato di certo indifferente la Incorvaia, che ha deciso di replicare mostrando anche un retroscena agghiacciante del suo legame con il musicista. Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e le scarpe bruciate. Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, è intervenuta pubblicamente per contestare le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo, dove Clizia Incorvaia ha raccontato di aver vissuto un rapporto tossico con l’ex marito, dal quale ha avuto la figlia Nina. 🔗 Leggi su Dilei.it
Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa…”Clizia Incorvaia ha condiviso sui social foto di scarpe bruciate, commentando: “Solo chi ha subito violenza sa…”.
Clizia Incorvaia choc a Verissimo: “Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe”Clizia Incorvaia ha condiviso a Verissimo un'esperienza personale difficile, parlando di un aborto spontaneo avvenuto durante un viaggio in treno a causa di forte stress.
Argomenti discussi: Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto in treno mentre accompagnavo mia figlia dal papà Francesco Sarcina; Francesco Sarcina, la moglie Nayra contro Clizia Incorvaia: Non ti vergogni? Sei disposta a tutto. Lei risponde così; Nayra Garibo, moglie di Sarcina, contro Clizia Incorvaia: 7 anni di tormento e falsità. Sei un insulto all'onestà intellettuale; Verissimo, Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: Ho perso proposte di lavoro per l'accusa di Francesco Sarcina.
Francesco Sarcina, esplode la moglie Nayra contro Clizia Incorvaia: accuse feroci e risposta spiazzante - Nayra Garibo interviene con durezza dopo l’ospitata di Clizia Incorvaia a Verissimo, contestando il racconto dell’influencer sul passato con Francesco ... assodigitale.it
Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: Solo chi ha subito violenza sa… - Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: Solo chi ha subito violenza sa…(Adnkronos) – Solo chi ha subito violenza sa…. Con queste parole Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social ... msn.com
#CliziaIncorvaia risponde alla moglie del suo ex #FrancescoSarcina Come vi abbiamo riportato #NayraGaribo, moglie di Francesco Sarcina, ieri ha sbottato contro la Incorvaia dopo la sua intervista a #Verissimo dove ha parlato del rapporto tossico avuto con l facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.