Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram le immagini di alcune scarpe bruciate, rispondendo alla moglie di Sarcina, Nayra Garibo. La disputa tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e la sua attuale compagna sembra proseguire senza sosta, coinvolgendo anche altri membri della famiglia. La vicenda evidenzia come, nel tempo, le tensioni tra le parti abbiano continuato a manifestarsi pubblicamente, mantenendo alta l’attenzione dei media.

Non c’è pace tra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina. Nella faida, che dura ormai da anni, si è ora intromessa anche Nayra Garibo, l’attuale moglie del cantante de Le Vibrazioni. Un attacco frontale dopo l’intervista di Clizia a Verissimo che non ha lasciato di certo indifferente la Incorvaia, che ha deciso di replicare mostrando anche un retroscena agghiacciante del suo legame con il musicista. Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e le scarpe bruciate. Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina dal 2024, è intervenuta pubblicamente per contestare le dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo, dove Clizia Incorvaia ha raccontato di aver vissuto un rapporto tossico con l’ex marito, dal quale ha avuto la figlia Nina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Clizia Incorvaia risponde alla moglie di Sarcina e mostra le scarpe bruciate

Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa…”Clizia Incorvaia ha condiviso sui social foto di scarpe bruciate, commentando: “Solo chi ha subito violenza sa…”.

Clizia Incorvaia choc a Verissimo: “Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe”Clizia Incorvaia ha condiviso a Verissimo un'esperienza personale difficile, parlando di un aborto spontaneo avvenuto durante un viaggio in treno a causa di forte stress.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto in treno mentre accompagnavo mia figlia dal papà Francesco Sarcina; Francesco Sarcina, la moglie Nayra contro Clizia Incorvaia: Non ti vergogni? Sei disposta a tutto. Lei risponde così; Nayra Garibo, moglie di Sarcina, contro Clizia Incorvaia: 7 anni di tormento e falsità. Sei un insulto all'onestà intellettuale; Verissimo, Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: Ho perso proposte di lavoro per l'accusa di Francesco Sarcina.

Francesco Sarcina, esplode la moglie Nayra contro Clizia Incorvaia: accuse feroci e risposta spiazzante - Nayra Garibo interviene con durezza dopo l’ospitata di Clizia Incorvaia a Verissimo, contestando il racconto dell’influencer sul passato con Francesco ... assodigitale.it

Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: Solo chi ha subito violenza sa… - Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: Solo chi ha subito violenza sa…(Adnkronos) – Solo chi ha subito violenza sa…. Con queste parole Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social ... msn.com

#CliziaIncorvaia risponde alla moglie del suo ex #FrancescoSarcina Come vi abbiamo riportato #NayraGaribo, moglie di Francesco Sarcina, ieri ha sbottato contro la Incorvaia dopo la sua intervista a #Verissimo dove ha parlato del rapporto tossico avuto con l facebook