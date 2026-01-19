Clizia Incorvaia choc a Verissimo | Aborto in treno per troppo stress Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe

Clizia Incorvaia ha condiviso a Verissimo un'esperienza personale difficile, parlando di un aborto spontaneo avvenuto durante un viaggio in treno a causa di forte stress. La influencer ha anche raccontato la fine della sua relazione con Francesco Sarcina e le conseguenze di quel periodo, tra cui la perdita di molte scarpe a causa della gravidanza. Un racconto che evidenzia momenti di sofferenza e resilienza.

Clizia Incorvaia ha condiviso, ospite a “Verissimo”, un episodio personale e delicato della sua vita. Ha raccontato di aver vissuto un aborto in treno tre anni fa, durante un viaggio con sua figlia Nina. La sua testimonianza apre una riflessione sulla difficoltà di affrontare momenti complessi, mantenendo rispetto e sobrietà nel raccontare esperienze intime e dolorose.

Clizia Incorvaia lo sfogo a Verissimo dopo l’assoluzione: accuse, silenzi e ferite mai chiuse con Sarcina

Clizia Incorvaia, recentemente assoluta dalle accuse di Francesco Sarcina, ha deciso di parlare pubblicamente a Verissimo. Dopo mesi di silenzio e difficili confronti, l’ex moglie dell’artista ha condiviso il suo punto di vista, affrontando temi legati alle accuse, ai silenzi e alle ferite ancora aperte. Questa intervista rappresenta un momento importante di confronto e chiarimento sulla vicenda che l’ha coinvolta negli ultimi tempi.

