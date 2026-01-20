Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, commentando il suo sfogo sulla violenza. Attraverso una foto condivisa sui social, la risposta di Incorvaia intende comunicare un messaggio più efficace di molte parole. La conversazione evidenzia l’importanza di ascoltare le esperienze di chi ha subito violenza, nel rispetto di ogni testimonianza.

Dopo lo sfogo di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, è arrivata la risposta di Clizia Incorvaia: la foto da lei pubblicata vale più di mille parole Clizia Incorvaia domenica 18 maggio è stata ospite a Verissimo per commentare la causa mossa dal suo ex Francesco Sarcina che l'ha portata in tribunale perché, secondo lui, usa la figlia a scopro di lucro sui social. Lei ha vinto la causa ed ha commentato da Silvia Toffanin com'era il rapporto con il suo ex. Ha usato parole dure, anche su ciò che riguarda l'affidamento e la gestione oggi della loro figlia di 10 anni Nina. Il giorno dopo è intervenuta la moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, difendendo il marito e lanciando, a sua volta, pesanti accuse a Incorvaia, sostenendo che faccia tutto per visibilità.

© Ildifforme.it - Clizia Incorvaia replica alla moglie di Sarcina: “Solo chi ha subito violenza sa”

Clizia Incorvaia mostra le scarpe bruciate: “Solo chi ha subito violenza sa” (FOTO)Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram un’immagine di scarpe bruciate su un prato, accompagnata da un messaggio che richiama l’esperienza della violenza.

Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: “Solo chi ha subito violenza sa…”Clizia Incorvaia ha condiviso sui social foto di scarpe bruciate, commentando: “Solo chi ha subito violenza sa…”.

