Clizia Incorvaia mostra le scarpe bruciate | Solo chi ha subito violenza sa FOTO

Clizia Incorvaia ha condiviso nelle sue stories Instagram la foto di un mucchio di scarpe bruciate su un prato. L’immagine arriva a pochi giorni dalla sua intervista a Verissimo, in cui l’influencer aveva rivelato che il suo ex marito, Francesco Sarcina, le avrebbe dato fuoco alle scarpe durante una lite. La foto delle scarpe bruciate condivisa da Clizia Incorvaia La caption che accompagna lo scatto recita “Solo chi ha subito violenza sa.” ma al tempo stesso allude anche alle provocazioni di altre persone: “Per il resto non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi” La pubblicazione della foto arriva a ridosso della reazione della moglie attuale di Sarcina, Nayra Garibo, che aveva già espresso il suo disappunto dopo l’intervista rilasciata da Incorvaia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

