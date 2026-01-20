Claudio Amendola | Nei film ho fatto il coatto ma nella vita sono snob Non ho amici nello spettacolo

Dal rapporto con il padre Ferruccio all’amore per Francesca Neri: Claudio Amendola si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Riguardo alla sua carriera, l’attore afferma: “Nei film ho fatto il coatto, ma nella vita sono quasi snob. La parte del burino l’ho cavalcata, ma con mia mamma ci scherzavamo su. Diceva: ‘Sei nato a Villa Stuart da una famiglia bene'”. L’interprete, poi, ricorda suo padre Ferruccio, attore e doppiatore: “Un personaggio, ma anche un uomo semplice. Era nato in una famiglia allegra, romana e colorata, quelle con il pollo ai peperoni in tavola la domenica. Teatranti di mestiere da 500 anni: il capo comico era mio nonno”. 🔗 Leggi su Tpi.it

