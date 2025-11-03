Ho conservato i test del Covid positivi per riciclarli e saltare i matrimoni Sono un difensore delle bugie bianche | la confessione di Claudio Amendola

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Amendola è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ieri domenica 2 novembre. L’attore ha raccontato alcuni aneddoti e poi ha confessato: “ Sono un difensore delle bugie bianche. Credo che le bugie abbiano un valore cromatico, ci sono bugie utili che evitano dispiaceri, dissapori”. Poi la confessione: “ Mi sono conservato i test del Covid positivi, e molto spesso li ho riciclati per dire ‘purtroppo ho il Covid non posso venire al tuo matrimonio’. Prima di incontrare la mia ex moglie Francesca Neri sono stato un bugiardo. Ero bugiardo da ragazzino, ci sono alcune bugie da giovane che ancora reggono e che non svelerò mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ho conservato test covidClaudio Amendola: “Uso un test Covid positivo per saltare alcuni eventi. Dopo Francesca Neri, non sono più solo” - Claudio Amendola ospite di Verissimo ha raccontato di aver riciclato dei test Covid positivi, che fece in passato, per "riciclarli e assentarmi ai ... Lo riporta fanpage.it

ho conservato test covid“Ho conservato i test Covid positivi” – Claudio Amendola svela come li utilizza per le sue “bugie bianche” - The post “Ho conservato i test Covid positivi” – Claudio Amendola svela come li utilizza per le sue “bugie bianche” appeared first on CinemaSerieTV. msn.com scrive

ho conservato test covid“Ho riciclato test Covid positivi”. Claudio Amendola, choc a Verissimo. Ecco perché lo faceva - L'attore Claudio Amendola, ospite nel salotto televisivo di Verissimo oggi, domenica 2 novembre, ha aperto il suo cuore su diversi aspetti della sua vita ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Conservato Test Covid