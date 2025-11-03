Ho conservato i test del Covid positivi per riciclarli e saltare i matrimoni Sono un difensore delle bugie bianche | la confessione di Claudio Amendola

Claudio Amendola è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ieri domenica 2 novembre. L’attore ha raccontato alcuni aneddoti e poi ha confessato: “ Sono un difensore delle bugie bianche. Credo che le bugie abbiano un valore cromatico, ci sono bugie utili che evitano dispiaceri, dissapori”. Poi la confessione: “ Mi sono conservato i test del Covid positivi, e molto spesso li ho riciclati per dire ‘purtroppo ho il Covid non posso venire al tuo matrimonio’. Prima di incontrare la mia ex moglie Francesca Neri sono stato un bugiardo. Ero bugiardo da ragazzino, ci sono alcune bugie da giovane che ancora reggono e che non svelerò mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it