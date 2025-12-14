Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin in vetta Goggia irrompe in top ten

Ecco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, con Mikaela Shiffrin in testa e Sofia Goggia che si inserisce tra le prime dieci posizioni, segnando un'ottima prestazione nel weekend di gare.

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la disputa del fine settimana di St. Moritz. La statunitense precede la neozelandese Alice Robinson, vincitrice nel superG, seconda a -64, e l’albanese Lara Colturi, terza a -156. La miglior italiana in graduatoria è Sofia Goggia, che entra in top ten al decimo posto dopo la terza posizione raggiunta in Engadina, staccando la statunitense Lindsey Vonn, 11ma. L’azzurra è terza nella classifica di specialità di superG, guidata dalla neozelandese Alice Robinson. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. Oasport.it

Coppa del Mondo di SKICROSS - Val Thorens (Francia) - Ancora un podio per Simone Deromedis, oggi secondo al termine di una spettacolare big final. Vince il canadese Kevin Drury, Deromedis è in testa alla classifica generale di Coppa. - facebook.com facebook

