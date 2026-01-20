Città 30 Lepore | Il Tar conferma il ruolo del Comune andiamo avanti

Il Tar ha confermato il ruolo del Comune nella definizione dei limiti di velocità, sottolineando la sua funzione pianificatoria. La sentenza evidenzia questioni burocratiche sugli atti, alle quali l’amministrazione è pronta a rispondere. Città 30 prosegue nel suo percorso, mantenendo l’impegno di garantire sicurezza e pianificazione urbana in modo conforme alle normative vigenti.

Il sindaco: “Pronti a rispondere ai rilievi burocratici, l’obiettivo resta salvare vite”. Domani conferenza stampa “La sentenza del Tar pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere, ma conferma una cosa importante: la funzione pianificatoria del Comune sui limiti di velocità. La Città 30 quindi andrà avanti”.Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore commenta la decisione del Tar che ha annullato le ordinanze attuative del progetto Città 30, accogliendo il ricorso promosso da Fratelli d’Italia. “Le vittime della strada e i loro familiari ce lo chiedono e noi siamo con loro – prosegue Lepore – con l’obiettivo che abbiamo sempre avuto e rivendicato: salvare vite sulla strada, ridurre e prevenire gli incidenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Città 30, Lepore e Campaniello: “Il Tar conferma il ruolo del Comune, andiamo avanti”Il Tar ha confermato il ruolo del Comune nella definizione dei limiti di velocità, sottolineando l’importanza della funzione pianificatoria locale.

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Zona 30 a Roma, viaggio nella città tra curiosità e timore: le multe solo ai distratti; Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di Lepore; La politica si divide: Più agenti in città: Comune buonista; Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h: quali sono le strade coinvolte.

Bologna città 30, il Tar accoglie il ricorso di Fratelli d’Italia e annulla il piano del sindaco Lepore - I giudici del Tar hanno ritenuto illegittimo il piano del Comune. Esulta il centrodestra: Era solo propaganda, non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città ... dire.it

Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite. Non andava esteso a tutte le strade - L’esultanza di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami: Dal Comune una operazione propagandistica illegittima. L’europarlamentare Stefano Cavedagna: Una sconfitta politica per Lepore, si è violato il c ... msn.com

Le assunzioni del Viminale, in tutta la Città metropolitana saranno 118 agenti in più. Il plauso di Fratelli d'Italia. Lepore: «Bene, ma non si coprono le uscite» - facebook.com facebook