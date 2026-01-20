Città 30 Lepore e Campaniello | Il Tar conferma il ruolo del Comune andiamo avanti

Il Tar ha confermato il ruolo del Comune nella definizione dei limiti di velocità, sottolineando l’importanza della funzione pianificatoria locale. La sentenza risponde a questioni burocratiche sugli atti amministrativi, ma rafforza l’autorità del Comune nel gestire la sicurezza stradale. Città 30, Lepore e Campaniello annunciano di voler proseguire su questa strada, mantenendo l’impegno per una mobilità più sicura e pianificata.

“La sentenza del Tar pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere, ma conferma una cosa importante: la funzione pianificatoria del Comune sui limiti di velocità. La Città 30 quindi andrà avanti”.Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore commenta la decisione del Tar.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

