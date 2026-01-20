Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano. Bologna era stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “Città 30”. La decisione deriva dal ricorso presentato dai tassisti, che avevano contestato la misura. La vicenda evidenzia le implicazioni della regolamentazione sulla mobilità urbana e le diverse posizioni coinvolte.

È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “ Città 30 “. Ma adesso il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel centro cittadino. In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato abbassato a 30 kmh, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare”. Un modello, quello della Città 30, che è stato adottato anche pochi giorni fa dal Comune di Roma nel centro storico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/h

Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino.

Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la ‘Città 30’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Elezioni comunali di Lesina, il TAR annulla il voto: si torna alle urne; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco eletto per due soli voti di scarto. Si torna alle urne in alcune sezioni; Il Tar annulla il voto al comune di Lesina: il sindaco era stato eletto per due soli voti di scarto; Sostegno ridotto ad alunno autistico salernitano: il Tar annulla il piano educativo.

Il TAR Liguria annulla la delibera Bucci: stop alla caccia in deroga a fringuelli e storni protetti - Accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste: illegittima la mattanza di oltre 37 mila uccelli selvatici ... savonanews.it

Città 30, il Tar dà ragione a 2 tassisti e annulla tutto: «Inserito un nuovo limite di velocità con motivazioni troppo generiche» - Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di alcuni tassisti sostenuti anche da Fratelli d'Italia. Annullato il provvedimento simbolo della giunta Lepore: «Le ordinanze non chiariscono quali s ... msn.com

La vicenda del complesso commerciale sorto tra via del Lido e la Pontina torna sul tavolo dei giudici. La Cassazione ha infatti annullato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Latina aveva disposto il dissequestro dell’immobile, rinviando gli atti - facebook.com facebook

TRAPANI SHARK ESCLUSA DAL CAMPIONATO DI LEGABASKET. ANNULLATE TUTTE LE GARE DISPUTATE. Ufficiale il provvedimento del Giudice Federale. È finita: Trapani non è più in Serie A. x.com