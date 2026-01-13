A Roma si avvicina l’introduzione della Città 30, un’area urbana in cui il limite di velocità sarà ridotto da 50 a 30 km/h. Il provvedimento, che interesserà la Ztl del centro, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita. Quando tutti i cartelli di segnalazione saranno installati ai varchi, il nuovo limite entrerà in vigore, seguendo l’esempio di altre città italiane che hanno adottato questa misura.

Manca poco al debutto, a Roma, della Città 30, vale a dire un’estesa area urbana in cui il limite di velocità per gli autoveicoli è abbassato da 50 a 30 chilometri orari: appena saranno posizionati tutti i cartelli di segnalazione ai varchi, il nuovo limite partirà nella Ztl del centro della Capitale. Il ‘taglio del nastro’ è previsto per il 15 gennaio. Perché Città 30. La gestione della velocità, e in particolare l’introduzione del limite di 30 kmh sulle strade cittadine, sono indicati come elemento fondamentale per ridurre gli incidenti stradali in Italia all’interno del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030, che individua nella realizzazione di “ interventi di gestione della velocità ” una delle linee strategiche per la tutela delle persone più vulnerabili in strada: ciclisti, pedoni, bambini, over 65. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Città 30 in Italia, da Bologna a Roma: ecco le zone a velocità ridotta

Leggi anche: Bologna Città 30, Priolo: “I dati vanno guardati a cantieri finiti. Ma servono zone scolastiche”

Leggi anche: Prezzi delle case, Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari: ecco le zone più costose

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Città 30 in Italia, da Bologna a Roma: ecco le zone a velocità ridotta - Manca poco al debutto, a Roma, della Città 30, vale a dire un'estesa area urbana in cui il limite di velocità per gli autoveicoli è abbassato da 50 a 30 ... lapresse.it