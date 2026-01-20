Cinema a colazione domenica 25 gennaio Casablanca alla Gran Guardia
Domenica 25 gennaio, presso il cinema La Gran Guardia, si svolge l’appuntamento di Cinema a Colazione con la proiezione di “Casablanca” di Michael Curtiz. Un’occasione per riscoprire un classico del cinema internazionale, con una proiezione prevista della durata di circa 102 minuti. L’evento si inserisce in un programma di incontri dedicati ai film più significativi della storia cinematografica.
Per Cinema a Colazione, domenica 25 gennaio al cinema La Gran Guardia sarà proiettato il film di Michael Curtiz “Casablanca” (1942 – 1h42m). Introduce il film Massimo Ghirlanda. L'evento, come di consueto, prevede la colazione alle 09.15 e l'inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto.🔗 Leggi su Livornotoday.it
