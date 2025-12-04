La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio | le sale aprono a colazione e film

Paolo Sorrentino ha deciso che La Grazia arrivi nelle sale solo di mattina, in anteprima, durante le feste di Natale e Capodanno 20252026. Il film sarà nelle sale dal 25 dicembre al 1 gennaio nelle matinée volute prima dell'uscita ufficiale del 15 gennaio. Le proiezioni a colazione sono una nuova proposta dei cinema per aprire a orari diversi e agevolare una certa tipologia di pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Do not forget to join us for the Opening Night of AFI Silver Theatre’s European Union Film Showcase on December 3rd! The Italian film “La Grazia” by Paolo Sorrentino (drama, 2025) opens this year's edition at 7 pm! More information available on our events - facebook.com Vai su Facebook

La Grazia di Paolo Sorrentino in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento - Il nuovo film di Paolo Sorrentino al centro della presentazione di Piperfilm che animerà le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Da msn.com

Belgrado ha un nuovo festival del cinema: si apre con il nuovo film di Sorrentino - Il Belgrade Film Festival si terrà dal 30 gennaio al 6 febbraio 2026, e come introduzione alla nuova edizione del festival, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla prima del nuovo film del ce ... Lo riporta serbianmonitor.com