Cinema a colazione domenica 11 gennaio Chi ha incastrato Roger Rabbit ai 4 Mori
Domenica 11 gennaio, presso i 4 Mori, si svolge la proiezione di
Riprende, dopo la pausa natalizia, Cinema a Colazione, progetto nato dalla collaborazione di cinque realtà associative del territorio di Livorno: Centro Studi Commedia all'italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Cinema a colazione, domenica 11 gennaio "Chi ha incastrato Roger Rabbit" ai 4 Mori - "Chi ha incastrato Roger Rabbit" è un film del 1988 diretto da Robert Zemeckis, tratto dal romanzo di Gary K. livornotoday.it
