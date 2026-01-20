Ciclone Harry sindaci travolti da un’onda in diretta | Sicilia e Calabria in ginocchio allerta rossa prorogata

Il ciclone Harry sta causando conseguenze significative nel Sud Italia, con Sicilia e Calabria colpite da intense mareggiate. Sindaci e cittadini si trovano in difficoltà, mentre le autorità mantengono l’allerta rossa. Un video registrato sul lungomare mostra momenti di grande impatto, evidenziando la gravità della situazione e le difficoltà affrontate dalle comunità locali.

Il video shock sul lungomare: De Luca e Lo Giudice investiti dalla mareggiata. Il ciclone Harry continua a seminare paura lungo il Sud Italia e regala anche immagini che fanno discutere. A Santa Teresa di Riva, nel Messinese, i sindaci di Taormina Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice sono stati travolti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare per documentare, in diretta Facebook, i danni causati dal maltempo. L'episodio, fortunatamente senza conseguenze fisiche, è stato immortalato in un video poi pubblicato dallo stesso De Luca, accompagnato da un messaggio diventato virale: «Non fate quello che abbiamo fatto noi.

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi e venti di burrasca, news in direttaAggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry.

Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: dispersi due pastori in Ogliastra, news in direttaAggiornamenti sul maltempo di lunedì 19 gennaio: l’arrivo del ciclone Harry ha provocato intensi temporali in Sicilia, Calabria e Sardegna, con allerta rossa della Protezione civile.

