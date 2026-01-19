Maltempo allerta meteo rossa in Sicilia Calabria e Sardegna per il ciclone Harry | nubifragi e venti di burrasca news in diretta

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Le regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna sono sotto allerta rossa per nubifragi e venti di burrasca. Le notizie in tempo reale forniscono gli ultimi dettagli sulle criticità e le misure di sicurezza adottate nelle zone interessate.

Le ultime notizie in diretta sul maltempo, aggiornamenti di oggi lunedì 19 gennaio. Complice l'arrivo del "ciclone Harry" previsti temporali sulle Isola e l'Italia meridionale: allerta rossa della Protezione civile sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Scuole chiuse in decine di comuni. Servizio ferroviario ridotto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria, scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna. meteo.it