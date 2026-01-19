Maltempo allerta meteo rossa in Sicilia Calabria e Sardegna per il ciclone Harry | dispersi due pastori in Ogliastra news in diretta

Aggiornamenti sul maltempo di lunedì 19 gennaio: l’arrivo del ciclone Harry ha provocato intensi temporali in Sicilia, Calabria e Sardegna, con allerta rossa della Protezione civile. Nelle zone interessate si registrano anche dispersi tra i pastori in Ogliastra. Segui le ultime notizie in diretta per informazioni sulle condizioni meteo e gli interventi in corso.

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna. meteo.it