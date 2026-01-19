Maltempo allerta meteo rossa in Sicilia Calabria e Sardegna per il ciclone Harry | dispersi due pastori in Ogliastra news in diretta
Aggiornamenti sul maltempo di lunedì 19 gennaio: l’arrivo del ciclone Harry ha provocato intensi temporali in Sicilia, Calabria e Sardegna, con allerta rossa della Protezione civile. Nelle zone interessate si registrano anche dispersi tra i pastori in Ogliastra. Segui le ultime notizie in diretta per informazioni sulle condizioni meteo e gli interventi in corso.
Le ultime notizie in diretta sul maltempo, aggiornamenti di oggi lunedì 19 gennaio. Complice l'arrivo del "ciclone Harry" previsti temporali sulle Isola e l'Italia meridionale: allerta rossa della Protezione civile sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Scuole chiuse in decine di comuni. Servizio ferroviario ridotto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, allerta meteo rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi e venti di burrasca, news in direttaAggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry.
Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.
Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna. meteo.it
Allerta meteo, maltempo ancora più aggressivo martedì 20 gennaio. L’esperto al QdS: “Domani la giornata più difficile” L'intervista: https://qds.it/allerta-meteo-maltempo-aggressivo-martedi-20-gennaio-esperto-qds-domani-giornata-piu-difficile/ - facebook.com facebook
Maltempo, allerta rossa in parte di Sicilia, Calabria e Sardegna: scuole chiuse in decine di comuni x.com
