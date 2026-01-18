Meteo allerta rossa per il ciclone Harry in arrivo | Peggiore burrasca degli ultimi 20 anni Scuole chiuse ecco dove

Il ciclone Harry si avvicina all’Italia, portando un’allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme. La perturbazione, definita la peggior burrasca degli ultimi vent’anni, comporta l’adozione di misure di sicurezza e la chiusura di alcune scuole. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nella settimana entrante, con possibili effetti significativi su diverse regioni del Paese. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti prudenti.

Maltempo: il ciclone Harry è pronto ad abbattersi sull'Italia. La settimana entrante si preannuncia all'insegna di un meteo decisamente avverso: secondo 3bmeteo, quella in arrivo potrebbe essere la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni. Il ciclone porterà tanta pioggia, ma soprattutto venti e mareggiate. Le aree maggiormente esposte saranno Sardegna, Sicilia e Calabria. Scuole chiuse domani, ecco dove: allerta meteo rossa in Sardegna e Sicilia, arancione in Calabria. I comuni coinvolti Maltempo, allerta rossa Le prime precipitazioni sono attese sull'arco alpino centro occidentale con fiocchi a partire dagli 8001000 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. 🔗 Leggi su Leggo.it

Preoccupa il ciclone Harry, può arrivare la peggiore burrasca degli ultimi anni: allerta per tre regioni

Un nuovo sistema meteorologico, il ciclone Harry, si avvicina alle regioni italiane meridionali, suscitando preoccupazione per condizioni meteorologiche avverse. Sono state emesse allerte di diversa intensità: rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo evento atmosferico.

Meteo, allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo: nubifragi, neve a bassa quota e venti fortissimi. Scuole chiuse, ecco dove

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

