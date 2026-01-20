Ciclone Harry colpisce anche Milazzo | strade allagate e torrenti sorvegliati
Il maltempo causato dal ciclone Harry si è esteso anche a Milazzo, provocando allagamenti e difficoltà nella circolazione stradale. Le autorità monitorano attentamente la situazione, con particolare attenzione ai torrenti e alle zone più vulnerabili. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a adottare comportamenti prudenti durante questa condizione meteorologica avversa.
Anche Milazzo è sotto la stretta del maltempo: il ciclone Harry sta causando allagamenti diffusi e disagi alla viabilità. Dalle prime ore di questa mattina, il Comune ha avviato un monitoraggio continuo del territorio, con il supporto della Protezione Civile, della Polizia Municipale e del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
