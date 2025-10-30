Il maltempo fa paura a Pistoia e provincia | torrenti e fiumi a rischio Strade allagate scuola evacuata

Pistoia, 30 ottobre 2025 – Giornata molto difficile a Pistoia e provincia a causa del maltempo. Una impressionante quantità d’acqua è caduta dal cielo a cominciare dalla notte tra il 29 e il 30 sui rilievi sopra Pistoia. Questo ha alimentato i corsi d’acqua che sono rapidamente saliti. Diverse le strade allagate e molti i corsi d’acqua per i quali si è reso necessario uno stretto monitoraggio. Il sindaco Tomasi: “Evacuata una scuola”. Sono circa le 15.30 quando il sindaco Tomasi fa il punto della situazione: “Con la Protezione civile stiamo intervendo sul territorio. Al momento il livello dell'Ombrone a Pontelungo ha superato il terzo livello ma è in decrescita (3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

