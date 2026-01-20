Ciclone Harry chiusa la statale 114 tra Briga e Santa Margherita

A causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Statale 114 tra Briga e Santa Margherita è stata temporaneamente chiusa al traffico. La chiusura interessa il tratto tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga, come comunicato ufficialmente. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere eventuali interventi di messa in sicurezza della strada.

Come annunciato è stato chiuso al traffico il "Tratto della Strada Statale 114, compreso tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga. Le vetture possono comunque transitare, in entrambe le direzioni di marcia, sul tratto della vecchia nazionale. Atm ha avviato il piano di.

Ancora un incidente sulla Statale 114, scontro tra due autoUn nuovo incidente si è verificato sulla Statale 114, questa mattina a Roccalumera.

Ciclone Harry e allerta arancione, chiusa la Camera di commercio e lo sportello per il pubblico di AicaA causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry e dell'allerta arancione, la Camera di commercio e Aica hanno deciso di chiudere temporaneamente la sede e lo sportello pubblico.

