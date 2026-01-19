Ciclone Harry e allerta arancione chiusa la Camera di commercio e lo sportello per il pubblico di Aica
A causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry e dell'allerta arancione, la Camera di commercio e Aica hanno deciso di chiudere temporaneamente la sede e lo sportello pubblico. Questa misura preventiva mira a garantire la sicurezza di cittadini e operatori, evitando eventuali rischi legati alle cattive condizioni atmosferiche. La riapertura sarà comunicata al momento opportuno, una volta cessate le condizioni di pericolo.
Camera di commercio e Aica hanno deciso: non si devono correre rischi. Le condizioni meteo sono avverse. Ed è per questo motivo che domani - martedì 20 gennaio - gli uffici della Camera di commercio di Agrigento resteranno chiusi, così come lo sportello per il ricevimento del pubblico di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Maltempo, oggi allerta meteo rossa per la Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria, scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Oggi, 19 gennaio, si registra un’intensificazione del maltempo in Italia meridionale e sulle isole, a causa del “ciclone Harry”.
Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.
Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse, possibili nevicate - Maltempo estremo con allerta rossa in Sardegna, gialla in Calabria e Sicilia. ilfattoquotidiano.it
Il Ciclone Harry intensifica la sua potenza: la situazione attuale ad Ognina (Lungomare di Catania) - facebook.com facebook
+++ ALLERTA #METEO, IL MEGA-CICLONE HARRY SI ABBATTERA' SU #MALTA, #SICILIA E #CALABRIA CON VENTI E MARI DA URAGANO DI 2ª CATEGORIA: SI FERMANO AEREI, NAVI, TRAGHETTI E ALISCAFI | MAPPE IMPRESSIONANTI x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.