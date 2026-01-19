Ciclone Harry e allerta arancione chiusa la Camera di commercio e lo sportello per il pubblico di Aica

A causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry e dell'allerta arancione, la Camera di commercio e Aica hanno deciso di chiudere temporaneamente la sede e lo sportello pubblico. Questa misura preventiva mira a garantire la sicurezza di cittadini e operatori, evitando eventuali rischi legati alle cattive condizioni atmosferiche. La riapertura sarà comunicata al momento opportuno, una volta cessate le condizioni di pericolo.

Il Ciclone Harry intensifica la sua potenza: la situazione attuale ad Ognina (Lungomare di Catania) - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO, IL MEGA-CICLONE HARRY SI ABBATTERA' SU #MALTA, #SICILIA E #CALABRIA CON VENTI E MARI DA URAGANO DI 2ª CATEGORIA: SI FERMANO AEREI, NAVI, TRAGHETTI E ALISCAFI | MAPPE IMPRESSIONANTI x.com

