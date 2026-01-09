Travolto da un camion morto sul colpo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pontedecimo, nel quale è rimasto coinvolto Maurizio Perrone, di 54 anni, originario di Torino. L'uomo è stato travolto da un camion all'incrocio tra via Felice del Canto e via Gallino. Purtroppo, le ferite riportate sono state fatali e l'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

