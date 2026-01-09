Travolto da un camion morto sul colpo

Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Gallino a Pontedecimo, intorno alle 11. Secondo le prime ricostruzioni, è stato travolto da un camion e si è verificato un decesso immediato. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di circa 70 anni è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Gallino a Pontedecimo intorno alle 11.50 di venerdì 9 gennaio 2026.Stando alle prime informazioni il pedone sarebbe stato travolto da un camion.Sul posto, oltre a polizia locale e vigili del fuoco, sono.

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: uomo morto sul colpo | FOTO - Dramma a Santa Giustina in Colle: un uomo di 74 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto in via Dante. nordest24.it

Tragico incidente in autostrada. Motociclista cade sull’asfalto. Travolto e ucciso da un camion - L’investimento nel tratto tra Castellanza e Legnano non ha lasciato scampo: è morto sul colpo. ilgiorno.it

