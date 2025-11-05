37 giorni per il progetto ma oltre 5 anni di accordi | la lettera da cui è partita l'inchiesta su San Siro

Lo scorso 15 aprile Claudio Trotta, storico organizzatore di concerti e fondatore del comitato Sì Meazza, in una lettera indirizzata al sindaco Sala ha denunciato le modalità del bando per la vendita di San Siro che gli avrebbero impedito di partecipare insieme ad alcuni operatori del mondo dello spettacolo. Oggi la Procura di Milano ha aperto un’indagine per turbativa d’asta e ha sentito Trotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it