Autobrennero Salvini riapre il bando da dieci miliardi per la concessione | ma per partecipare ci sono solo cinque giorni

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque giorni di tempo per un piano di investimenti da dieci miliardi di euro. È questo il limite temporale – ore 12 di mercoledì 3 dicembre – fissato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per partecipare alla gara per la concessione della A22, l’ autostrada del Brennero (314 chilometri da Modena al confine di Stato) che collega Emilia Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige all’Austria e al centro Europa. Se si calcola che il bando è stato pubblicato sul portale degli appalti nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, alla vigilia del weekend, sono pochissimi i giorni a disposizione degli interessati per presentare l’offerta ad acquisire la concessione, in regime di proroga dal 2014 e su cui pende una contestazione dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

autobrennero salvini riapre il bando da dieci miliardi per la concessione ma per partecipare ci sono solo cinque giorni

© Ilfattoquotidiano.it - Autobrennero, Salvini riapre il bando da dieci miliardi per la concessione: ma per partecipare ci sono solo cinque giorni

Scopri altri approfondimenti

autobrennero salvini riapre bandoA22, il blitz di Salvini per lasciarla ai politici - La gara del Mit vale 20 miliardi: aperta solo per 48 ore e con prelazione alla società delle province di Trento e Bolzano. Segnala repubblica.it

Bretella, blitz di Salvini. Gara flash di 48 ore per l’A22: "Ritirate il bando dell’orrore" - Il Ministero venerdì ha stabilito tempi stretti per le candidature per la concessione . Secondo msn.com

autobrennero salvini riapre bandoBlitz di Salvini: aperta per 48 ore la gara per l’affidamento dell’A22 - Blitz di Salvini: aperta per 48 ore la gara per l'affidamento dell'A22. Riporta mam-e.it

autobrennero salvini riapre bandoRiaperta la procedura di gara per la concessione della A22 - Lo ha deciso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto. Segnala rainews.it

Autobrennero: Cattoni, urgenza di investire, serve nuova concessione su A22 - Autobrennero ha urgenza di investire, ma per farlo 'occorre una nuova concessione' sull'A22. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Autobrennero Salvini Riapre Bando