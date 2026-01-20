Chivu a Sky | Queste partite si giocano sulla qualità e sugli errori Ecco cosa conta per me…
Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato l'importanza della qualità e degli errori nelle partite, sottolineando cosa sia fondamentale per lui in vista della sfida contro l'Arsenal. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, riflettono l’approccio strategico e la concentrazione richiesti in questa fase della competizione, evidenziando gli aspetti chiave che possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta.
Inter News 24 Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Arsenal. Cristian Chivu, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Arsenal, match valevole per la settima giornata della prima fase della Champions League 202526, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Stasera conta la responsabilità, l’atteggiamento, la voglia di essere dominanti. Queste sono partite importanti dove si gioca sulla qualità, sugli errori, a viso aperto». Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com
