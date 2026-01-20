Chivu a Sky | Queste partite si giocano sulla qualità e sugli errori Ecco cosa conta per me…

Da internews24.com 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato l'importanza della qualità e degli errori nelle partite, sottolineando cosa sia fondamentale per lui in vista della sfida contro l'Arsenal. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, riflettono l’approccio strategico e la concentrazione richiesti in questa fase della competizione, evidenziando gli aspetti chiave che possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Inter News 24 Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Arsenal. Cristian Chivu, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Arsenal, match valevole per la settima giornata della prima fase della Champions League 202526, è intervenuto ai microfoni di  Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Stasera conta la responsabilità, l’atteggiamento, la voglia di essere dominanti. Queste sono partite importanti dove si gioca sulla qualità, sugli errori, a viso aperto». Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a sky queste partite si giocano sulla qualit224 e sugli errori ecco cosa conta per me8230

© Internews24.com - Chivu a Sky: «Queste partite si giocano sulla qualità e sugli errori. Ecco cosa conta per me…»

Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite»Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool.

Leggi anche: Chivu a Sky: «Dagli errori si impara, guarderemo cosa non è andato e lo risolveremo tutti insieme»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal, Chivu: Loro tra i più forti, ma sappiamo come affrontare queste partite; Verso Inter-Napoli, la conferenza stampa di Chivu LIVE; Chivu: Arsenal, una delle più forti squadre in Europa; Chivu: Inter pronta a sfidare l'Arsenal, una delle migliori squadre d'Europa.

chivu a sky questeChivu: Arsenal forte, ma sappiamo affrontare queste gareAlla vigilia del match l'allenatore nerazzurro ha parlato a Sky Sport: Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa, ma non partiamo sconfitti - ha spiegato -. Siamo consapevoli di quello che sia ... sport.sky.it

chivu a sky questeChivu: Arsenal è una delle più forti d’Europa ma non partiamo sconfitti. Obiettivo Inter è...Thuram tra i più forti in circolazione. Lautaro come Totti? Paragone ingiusto, la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro ... tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.