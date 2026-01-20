Chivu a Sky | Queste partite si giocano sulla qualità e sugli errori Ecco cosa conta per me…

Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato l'importanza della qualità e degli errori nelle partite, sottolineando cosa sia fondamentale per lui in vista della sfida contro l'Arsenal. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, riflettono l’approccio strategico e la concentrazione richiesti in questa fase della competizione, evidenziando gli aspetti chiave che possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

