Chivu a Sky | Dagli errori si impara guarderemo cosa non è andato e lo risolveremo tutti insieme

Inter News 24 Chivu si esprime sulla sfida tra Atletico Madrid e Inter terminata con il risultato di 2-1 per i padroni di casa sulla squadra allenata dal romeno. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha analizzato la partita che ha visto i nerazzurri sconfitti 2-1 contro l’ Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Nonostante il risultato finale, il tecnico romeno ha sottolineato le difficoltà affrontate dalla sua squadra, che ha dovuto lottare contro una formazione di grande qualità, capace di mettere in difficoltà i suoi uomini. Chivu ha riconosciuto la buona prestazione dei suoi, ma ha anche evidenziato gli aspetti da migliorare per raggiungere una maggiore solidità e concretezza nelle prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Sky: «Dagli errori si impara, guarderemo cosa non è andato e lo risolveremo tutti insieme»

"Ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho disposizione, più i tre portieri. Ho fiducia anche in Pepo Martinez, ma per me ora Sommer è il portiere numero uno della squadra" - Cristian Chivu conferma Sommer tra i pali dell'Inter dopo gli errori - facebook.com Vai su Facebook

L' #Inter ripete lo stesso derby da... sei derby, assolutamente incapace di imparare dai suoi errori. Bravo il #Milan ad approfittarne, con quella ripartenza e uno strepitoso #Maignan. Cambi di #Chivu affrettati: non rinunci a Lautaro/Calha se devi rimontare #Seri Vai su X

Inter-Milan, Chivu "Migliorare la percezione del pericolo, la classifica è corta" - Milan, Chivu 'Migliorare la percezione del pericolo, la classifica è corta' ... Scrive sport.sky.it

Inter, Chivu conferma Sommer: "Non cambio per errori. A breve giocherà pure Martinez" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match contro l'Ajax, rispondendo così quando gli è stato chiesto che cosa provasse: "Niente, per me è ... Segnala tuttomercatoweb.com

Chivu a ITV : "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco" - 0 contro il Milan: “Il calcio si gioca sui gol e non sulla occasioni, noi abbiamo messo in ... Secondo msn.com