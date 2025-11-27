Chivu a Sky | Dagli errori si impara guarderemo cosa non è andato e lo risolveremo tutti insieme

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu si esprime sulla sfida tra Atletico Madrid e Inter terminata con il risultato di 2-1 per i padroni di casa sulla squadra allenata dal romeno. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha analizzato la partita che ha visto i nerazzurri sconfitti 2-1 contro l’ Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Nonostante il risultato finale, il tecnico romeno ha sottolineato le difficoltà affrontate dalla sua squadra, che ha dovuto lottare contro una formazione di grande qualità, capace di mettere in difficoltà i suoi uomini. Chivu ha riconosciuto la buona prestazione dei suoi, ma ha anche evidenziato gli aspetti da migliorare per raggiungere una maggiore solidità e concretezza nelle prossime sfide. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a sky dagli errori si impara guarderemo cosa non 232 andato e lo risolveremo tutti insieme

© Internews24.com - Chivu a Sky: «Dagli errori si impara, guarderemo cosa non è andato e lo risolveremo tutti insieme»

Approfondisci con queste news

chivu sky errori imparaInter-Milan, Chivu "Migliorare la percezione del pericolo, la classifica è corta" - Milan, Chivu 'Migliorare la percezione del pericolo, la classifica è corta' ... Scrive sport.sky.it

Inter, Chivu conferma Sommer: "Non cambio per errori. A breve giocherà pure Martinez" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match contro l'Ajax, rispondendo così quando gli è stato chiesto che cosa provasse: "Niente, per me è ... Segnala tuttomercatoweb.com

chivu sky errori imparaChivu a ITV : "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco" - 0 contro il Milan: “Il calcio si gioca sui gol e non sulla occasioni, noi abbiamo messo in ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Sky Errori Impara