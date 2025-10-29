Rocca in consiglio regionale sull'arresto del consigliere Tiero FdI | PD campione del mondo di doppia morale
Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha riferito al consiglio regionale sulla vicenda di Enrico Tiero, consigliere e presidente della commissione Sviluppo agli arresti domiciliare per corruzione. Le opposizioni chiedono le dimissioni, Rocca: "Non esiste nessun 'Sistema Tiero'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il governatore del Lazio Francesco Rocca sarà ascoltato in Consiglio regionale il 29 ottobre, dieci giorni dopo l’arresto del consigliere di FdI Enrico Tiero per corruzione. Rocca riferirà anche sull’indagine della guardia di finanza sui concorsi truccati all’Asl Ro Vai su Facebook
Rocca vuole riscrivere le politiche familiari del Lazio, la proposta antiscelta arriva in Consiglio - X Vai su X
Rocca in consiglio regionale sull’arresto del consigliere Tiero (FdI): “PD campione del mondo di doppia morale” - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha riferito al consiglio regionale sulla vicenda di Enrico Tiero, consigliere e presidente della commissione ... Come scrive fanpage.it
Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tiero, domani sarà ascoltato il presidente Rocca - Il governatore del Lazio Francesco Rocca sarà ascoltato in Consiglio regionale il 29 ottobre, dieci giorni dopo l’arresto del consigliere di FdI Enrico ... Scrive fanpage.it
«L’immobilismo è di Rocca» - L’intervista del presidente della Regione accende il dibattito, l’opposizione di centrosinistra contrattacca. Come scrive ciociariaoggi.it