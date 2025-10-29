Rocca in consiglio regionale sull'arresto del consigliere Tiero FdI | PD campione del mondo di doppia morale

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha riferito al consiglio regionale sulla vicenda di Enrico Tiero, consigliere e presidente della commissione Sviluppo agli arresti domiciliare per corruzione. Le opposizioni chiedono le dimissioni, Rocca: "Non esiste nessun 'Sistema Tiero'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

