chiara baravalle alla guida di dsquared2

Chiara Baravalle assume il ruolo di General Manager di Dsquared2, il marchio di moda fondato nel 1995 dai gemelli Dan e Dean Caten. Con una consolidata esperienza nel settore, la sua nomina segna un passo importante per la gestione strategica e lo sviluppo del brand, riconosciuto a livello internazionale. La sua leadership punta a consolidare la presenza di Dsquared2 nel mercato globale, mantenendo l’identità e l’eccellenza del marchio.

Chiara Baravalle è la nuova General Manager di Dsquared2, il brand di moda fondato nel 1995 dai gemelli Dan e Dean Caten. La nomina avrà effetto a partire dal primo febbraio e giunge in un delicato e decisivo momento per il marchio, che spera di confermare la propria posizione sul mercato e di ridefinire la propria strategia dopo una fase di transizione. L’annuncio della nuova leadership affidata a Baravalle è stato accompagnato dall’estensione della licenza con Staff International, società gestita dal gruppo OTB (che controlla anche Diesel e Marni), per la produzione e la distribuzione di collezioni prêt-à-porter: in vigore dal 2000, l’accordo è stato prolungato fino all’autunno 2031. 🔗 Leggi su Lettera43.it

