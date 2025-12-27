Dsquared2 e le altre crisi | Preoccupati

Si chiude un anno, e se apre uno nuovo, nel segno dell’incertezza per decine di lavoratori milanesi del commercio, in aziende al centro di vertenze e crisi aziendali. I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dopo la decisione di Dsquared2 Spa di licenziare 29 dipendenti nella sede di Milano del brand di abbigliamento lanciato sul mercato 30 anni fa dai gemelli canadesi Dean e Dan Caten. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno espresso "preoccupazione e fermo dissenso" su un piano di tagli del personale ora approdato sul tavolo della Regione Lombardia. "Purtroppo l’azienda non ha accolto le richieste sindacali riguardanti il ricorso agli ammortizzatori sociali – si legge in una nota – e ha solo proposto minime misure di ricollocazione che non garantiscono reali prospettive occupazionali e lasciano molti dubbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

