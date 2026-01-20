Maria Rosaria Scassillo, nata a Torre Annunziata, è moglie di Enrico De Martino e madre di Stefano, Adelaide e Davide. Residente a Milano, lavora presso il Ministero dell'Istruzione. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, condividendo momenti di crescita e affetto con i propri figli e il marito, recentemente scomparso.

Maria Rosaria Scassillo, originaria di Torre Annunziata, è la mamma di Stefano De Martino. Impiegata al Ministero dell'Istruzione, ha cresciuto tre figli a Milano accanto al marito Enrico, scomparso oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mariarosaria Scassillo, chi è la madre di Stefano e moglie di Enrico De MartinoMariarosaria Scassillo è la moglie di Enrico De Martino e madre di Stefano De Martino.

Chi è Mariarosaria Scassillo, madre di Stefano De Martino: oggi la scomparsa di papà EnricoMariarosaria Scassillo è la madre di Stefano De Martino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maria Rosaria e Maddalena: chi rimarrà? 14 gennaio - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, Maria Rosaria a rischio eliminazione: la scelta inaspettata della maestra Celentano (VIDEO); Amici 25, chi rischia l’addio? Maddalena o Maria Rosaria, Plasma in lacrime, Kiara sceglie Emanuel Lo; Amici 2025, due allieve della scuola sono state eliminate nella 14esima puntata.

Chi è Maria Rosaria Scassillo, moglie di Enrico De Martino e mamma di Stefano, Adelaide e Davide - Maria Rosaria Scassillo, originaria di Torre Annunziata, è la mamma di Stefano De Martino. Impiegata al Ministero dell’Istruzione, ha cresciuto tre figli a Milano accanto al marito Enrico, scomparso ... fanpage.it

Mariarosaria Scassillo, chi è la madre di Stefano e moglie di Enrico De Martino - La famiglia è l’unica cosa che conta, aveva detto De Martino a Mara Venier: conosciamo quindi meglio sua mamma Mariarosaria Scassillo ... dilei.it

Maria Rosaria De Medici e Ines Uva sono nello studio, pronte per la puntata odierna di FuoriTg3, dedicata al tema MERCOSUR E DAZI. Gli ospiti di oggi: Ospiti della puntata Pina Terenzi, Presidente Donne in Campo della Cia Agricoltori Italiani e Alberto Oriol - facebook.com facebook

Maria Rosaria e Maddalena si esibiscono in una comparata! Quale sarà la decisione della maestra Celentano #Amici25 x.com