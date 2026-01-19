Chi è Mariarosaria Scassillo madre di Stefano De Martino | oggi la scomparsa di papà Enrico

Mariarosaria Scassillo è la madre di Stefano De Martino. Oggi si è verificata la scomparsa di Enrico De Martino, padre del conduttore, dopo una lunga malattia. La famiglia De Martino si trova a dover affrontare questo momento di perdita e ricordo.

