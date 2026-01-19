Chi è Mariarosaria Scassillo madre di Stefano De Martino | oggi la scomparsa di papà Enrico
Mariarosaria Scassillo è la madre di Stefano De Martino. Oggi si è verificata la scomparsa di Enrico De Martino, padre del conduttore, dopo una lunga malattia. La famiglia De Martino si trova a dover affrontare questo momento di perdita e ricordo.
Era malato già da un po' Enrico De Martino, padre del noto conduttore Rai, scomparso oggi 19 gennaio 2026. Aveva 61 anni. Stefano da sempre è stato molto legato a lui. A entrambi i genitori, a dir la verità, che lo hanno cresciuto con amore e lo hanno lasciato libero di scegliere cosa fare nella.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Enrico De Martino, papà di Stefano: "L'incontro con Maria De Filippi, le parole su Gerry Scotti e la rivelazione sul figlio"
Leggi anche: È morto il padre di Stefano De Martino, chi era Enrico
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.