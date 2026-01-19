Mariarosaria Scassillo è la moglie di Enrico De Martino e madre di Stefano De Martino. Recentemente, la famiglia di Stefano ha affrontato una perdita importante, con la scomparsa prematura di Enrico De Martino, un uomo di 61 anni. La notizia ha suscitato grande dolore e commozione tra i familiari e i loro amici.

La famiglia di Stefano De Martino sta vivendo un momento atroce. È infatti prematuramente morto Enrico De Martino, padre 61enne. A riportare la notizia è Fanpage, che evidenzia come da tempo le condizioni di salute dell’uomo fossero precarie. Conosciamo meglio la famiglia del celebre conduttore, concentrandoci su sua madre Mariarosaria Scassillo. Mariarosaria Scassillo, chi è la mamma di Stefano De Martino. Si può facilmente dire che i genitori siano stati per Stefano De Martino delle colonne portanti. Se il padre Enrico gli ha trasmesso l’amore per la danza e il mondo dello spettacolo, sua madre è stata centrale per lui nel quotidiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mariarosaria Scassillo, chi è la madre di Stefano e moglie di Enrico De Martino

Chi è Mariarosaria Scassillo, madre di Stefano De Martino: oggi la scomparsa di papà Enrico

Mariarosaria Scassillo è la madre di Stefano De Martino. Oggi si è verificata la scomparsa di Enrico De Martino, padre del conduttore, dopo una lunga malattia. La famiglia De Martino si trova a dover affrontare questo momento di perdita e ricordo.

È morto il padre di Stefano De Martino, chi era Enrico

Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, è venuto a mancare dopo aver affrontato da tempo problemi di salute. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza per la famiglia. La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno espresso il loro dolore e ringraziato per il sostegno ricevuto in questo momento difficile.

