Chernobyl senza alimentazione elettrica esterna L’Aiea lancia l’allerta nucleare | perché è nel mirino di Mosca

L’AIEA ha segnalato un allarme riguardo alla centrale di Chernobyl, a causa di recenti attacchi russi che hanno colpito le infrastrutture elettriche in Ucraina. La mancanza di alimentazione esterna mette a rischio la sicurezza della zona e dei sistemi di contenimento, sollevando preoccupazioni sulla stabilità dell’area nucleare in un contesto di escalation militare.

Roma, 20 gennaio 2026 – Una nuova ondata di bombardamenti russi ha colpito questa mattina diverse sottostazioni elettriche vitali per la sicurezza nucleare in Ucraina, con ripercussioni anche sulla centrale di Chernobyl. "L' alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Chernobyl è stata interrotta a causa del massiccio attacco aereo russo delle scorse ore. L'Aiea sta seguendo con attenzione gli sviluppi per valutare l' impatto sulla sicurezza nucleare ". Lo ha annunciato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) su 'X'. "Diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un'intensa attività militare – ha fatto sapere il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi – la centrale nucleare di ChNpp (Chernobyl, ndr) ha perso tutta l'energia elettrica esterna e anche le linee elettriche di altre centrali nucleari sono state colpite ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ucraina, l'allarme dell'Aiea: "La centrale nucleare di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione elettrica esterna"

Ucraina, missili russi sulle infrastrutture energetiche. Aiea: "Colpite sottostazioni fondamentali, Chernobyl senza alimentazione esterna"

