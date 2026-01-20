Chernobyl interrotta l' alimentazione esterna

Questa mattina, diverse sottostazioni elettriche in Ucraina sono state colpite da attacchi russi, interrompendo l’alimentazione esterna della centrale di Chernobyl. La perdita di energia esterna rappresenta una sfida significativa per la sicurezza e il funzionamento del sito, evidenziando le tensioni in atto nella regione e l’importanza di monitorare attentamente la situazione.

Una nuova ondata di massicci attacchi russi ha colpito questa mattina diverse sottostazioni elettriche vitali per la sicurezza nucleare in Ucraina, provocando la perdita totale di alimentazione esterna per la centrale di Chernobyl. Il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha confermato tramite un comunicato su X che le operazioni militari su larga scala hanno danneggiato infrastrutture critiche non solo per il sito di Chernobyl, ma hanno colpito anche le linee che collegano altre centrali nucleari operative del Paese. L'offensiva russa, condotta con oltre 300 tra droni e missili balistici e da crociera, ha mirato specificamente a frammentare la rete elettrica ucraina in "isole energetiche" isolate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, missili russi sulle infrastrutture energetiche. Aiea: “Colpite sottostazioni fondamentali, Chernobyl senza alimentazione esterna”A un mese dal quarto anniversario del conflitto, la Russia ha effettuato un nuovo attacco contro l’Ucraina, concentrandosi sulle infrastrutture energetiche.

“Chernobyl senza alimentazione elettrica esterna”. L’Aiea lancia l’allerta nucleare: perché è nel mirino di MoscaL’AIEA ha segnalato un allarme riguardo alla centrale di Chernobyl, a causa di recenti attacchi russi che hanno colpito le infrastrutture elettriche in Ucraina.

