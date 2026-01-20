Chernobyl è senza elettricità esterna

La centrale di Chernobyl ha subito un'interruzione dell'alimentazione esterna, a causa di un attacco militare che ha colpito diverse sottostazioni ucraine. Questa situazione mette a rischio la sicurezza delle strutture nucleari, evidenziando le conseguenze di tensioni nei sistemi di energia e infrastrutture critiche nella regione.

14.35 "Diverse sottostazioni elettriche ucraine, vitali per la sicurezza nucleare, sono state colpite questa mattina da un'intensa attività militare" e "la centrale nucleare di Chernobyl ha perso tutta l'energia esterna". A scriverlo su X Rafael Grossi, Direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'Aiea. "L'Aiea sta seguendo attivamente l'evoluzione della situazione per valutare l'impatto sulla sicurezza nucleare", ha aggiunto Grossi. "Stiamo monitorando la sicurezza".

