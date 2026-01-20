ucraina la centrale di chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione esterna

La centrale di Chernobyl in Ucraina ha perso ogni fonte di alimentazione esterna a causa di recenti attività militari. Secondo l’Aiea, diverse sottostazioni elettriche cruciali per la sicurezza nucleare sono state colpite, sollevando preoccupazioni sulla stabilità della struttura. La situazione evidenzia le conseguenze delle tensioni nella regione e l’importanza di monitorare attentamente la sicurezza delle installazioni nucleari.

Paura nella centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. “Diverse sottostazioni elettriche ucraine fondamentali per la sicurezza nucleare sono state colpite questa mattina da intense attività militari”, ha affermato il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi, come riporta un post dell’Agenzia su X. “La centrale nucleare di Chernobyl ha perso tutta l’alimentazione esterna e anche le linee elettriche verso altre centrali nucleari sono state colpite”, “l’Aiea sta seguendo attivamente gli sviluppi per valutare l’impatto sulla sicurezza nucleare”. Kiev: “Attacchi russi minacciano la sicurezza nucleare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, l’allarme dell’Aiea: “La centrale nucleare di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione elettrica esterna”L’Aiea ha segnalato che la centrale di Chernobyl ha perso tutte le fonti di alimentazione elettrica esterna, a causa delle recenti operazioni militari in Ucraina.

