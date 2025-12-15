Oltre due milioni di euro per il teatro Marrucino e i musei di Chieti

Oltre due milioni di euro saranno destinati alla valorizzazione del teatro Marrucino e dei musei di Chieti, interventi fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale della città. Questi investimenti rappresentano un'importante opportunità per rilanciare il settore culturale e migliorare l'offerta museale e teatrale locale.

Più di due milioni di euro in arrivo per la valorizzazione del teatro Marrucino e del patrimonio culturale di Chieti. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi durante la visita in città del ministro della Cultura Alessandro Giuli, accompagnato dal presidente della Regione Marco Marsilio.

