oltre due milioni di euro per il teatro marrucino e i musei di chieti

Oltre due milioni di euro saranno destinati alla valorizzazione del teatro Marrucino e dei musei di Chieti, interventi fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio culturale della città. Questi investimenti rappresentano un'importante opportunità per rilanciare il settore culturale e migliorare l'offerta museale e teatrale locale.

Più di due milioni di euro in arrivo per la valorizzazione del teatro Marrucino e del patrimonio culturale di Chieti. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi durante la visita in città del ministro della Cultura Alessandro Giuli, accompagnato dal presidente della Regione Marco Marsilio.Le. Chietitoday.it

