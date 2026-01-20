Champions Atalanta contro l’Athletic Bilbao per ipotecare gli ottavi

Domani sera, alle 21, l’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao nella settima giornata della fase a gironi di Champions League. La partita si svolge alla New Balance Arena e rappresenta un’opportunità importante per i bergamaschi di avvicinarsi agli ottavi, considerando le assenze significative tra gli avversari. Una sfida che può influire sulla qualificazione e sul cammino nel torneo.

Bergamo, 20 gennaio 2026 – Domani sera l’Atalanta vuole regalarsi un’altra notte da ricordare. Alle 21 va in scena la settima e penultima giornata della fase a gironi di Champions Leagu e: alla New Balance Arena arrivano i baschi dell’ Athletic Bilbao, falcidiati da assenze pesantissime, dai fratelli Nico e Inaki Williams a Berenguer. Dea che sta volando alta con 13 punti, a tre o quattro punti dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale, baschi nelle retrovie, con appena cinque punti raggranellati in sei giornate e minime speranze di agganciare i playoff. Sulla carta un avversario meno ostico e coriaceo del previsto: Bilbao in caduta libera anche nella Liga, decimo con 24 punti, ma un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate e l’ultima vittoria risalente allo scorso 6 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

