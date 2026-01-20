Cgil | Meno persone con disabilità lavoreranno per decreto

La CGIL segnala che nel 2026 si prevede una riduzione delle opportunità lavorative per le persone con disabilità, a causa di modifiche normative. In particolare, la legge sui caregiver risulta insufficiente nel garantire diritti e tutela, mentre nel recente decreto sulla sicurezza sul lavoro sono state introdotte norme che potrebbero compromettere ulteriormente l’inclusione e la protezione di queste persone.

Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale

