Riforma della disabilità per la Cgil ci sono troppi problemi | Più di 30mila persone in attesa di certificato

La sperimentazione della riforma della disabilità sta procedendo positivamente è la narrazione degli enti istituzionali preposti alla sua attuazione, in primis ministero per le Disabilità e Inps, eppure secondo la Cgil permangono forti criticità ancora da risolvere e non ci sono le risorse sufficienti per realizzarla compiutamente. L’aggiornamento sulla fase sperimentale è stato il focus della riunione del 27 ottobre dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità presso il ministero della Disabilità. La riforma, in particolare, introduce l’ Inps come soggetto unico per l’accertamento sanitario, non più commissioni medico-legali diversificate, ma un solo referente nazionale con uniformità di giudizio e procedure standard per tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

