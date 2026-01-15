Le certificazioni informatiche non danno punteggio nelle GAE Pillole di Question Time

Durante il question time del 9 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato chiarito che le certificazioni informatiche, come ICDL o IM Coding, non contribuiscono ad aumentare il punteggio nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). L’argomento, spesso oggetto di domande da parte dei docenti precari, è stato trattato dall’ospite Simone Craparo, evidenziando l’attuale normativa in materia.

