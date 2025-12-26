Firenze | cacciato dalla discoteca dopo lite cerca di rientrare armato di pistola Poi fugge

Momenti di paura alla discoteca Otel di Firenze nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Un ragazzo è stato allontanato dal locale dopo una lite all'interno, poi ha provato a rientrare, armato di pistola L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, paura all’Otel: dopo la rissa cacciato dalla discoteca, torna con una pistola ma i bodyguard lo bloccano. E lui fugge - È accaduto la notte di Natale all'Otel alle 3 di notte: il giovane è stato fermato e disarmato dal personale di sicurezza. corrierefiorentino.corriere.it

Entra con la pistola, paura in discoteca - Un uomo, allontanato dal locale, rientra armato e minaccia i presenti. rainews.it

