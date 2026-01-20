Cento trattori hanno animato la Giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti a Pianella FOTO

Domenica 18 gennaio, Coldiretti Pescara ha organizzato la Giornata provinciale del ringraziamento a Pianella, coinvolgendo più di 100 trattori in viale Regina Margherita. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per il lavoro degli agricoltori della zona, sottolineando l’importanza dell’attività agricola nel territorio provinciale. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e condivisione, consolidando il legame tra comunità e mondo agricolo.

Anche quest'anno si è tenuta la Giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti Pescara, con oltre 100 trattori in fila in viale Regina Margherita a Pianella domenica 18 gennaio. La manifestazione ha avuto come momento centrale la benedizione degli animali di Sant'Antonio Abate, rito.

